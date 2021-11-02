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زياش يقود تشيلسي لتجاوز مالمو في دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمكن فريق الإنجليزي حامل لقب من تجاوز مضيفه مالمو السويدي في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من المسابقة القارية.

ويدين البلوز بالفضل في الفوز إلى لاعبه المغربي حكيم زياش الذي سجل هدف حصد الثلاث نقاط في الدقيقة الـ56 من المباراة التي أقيمت على ملعب "مالمو ستاديون".

ورفع تشيلسي رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز الثاني للمجموعة الثامنة بدوري الأبطال بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الإيطالي متصدر الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، ظلَّ مالمو بلا نقاط في قاع الترتيب.

تشكيل مالمو: يوهان دالين، لاسي نيلسن، فرانز برورسون، أنيل أحمدهودجيتش، سيرجيو بينيا، يو إنجي برجيت، بونك اينوسنت، إردال راكيب، سورين ريكس، أنتونيو-ميركو تشولاك، سيباستيان ناناسي.

تشكيل تشيلسي: إدوارد ميندي، تياجو سيلفا، أندرياس كريستنسن، أنطونيو روديجر، سيزار أزبليكويتا، روبن لوفتوس-تشيك، جورجينيو، ماركوس ألونسو، حكيم زياش، هودسون أودوي، كاي هافيرتز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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