مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي سبب عدم مشاركة الشناوي أمام المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

كشف مصدر بالأهلي، سبب عدم مشاركة حارس مرمى فريقه، محمد الشناوي، خلال مباراة فريقه الودية أمام نظيره المرج رغم جاهزيته للمشاركة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجاهز الطبي فضل منح الشناوي فرصة أكبر ليكون جاهزًا طبيًا بأقصى درجة؛ خاصة أنه عائد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الشناوي لا يعاني من أي أزمات وجاهز لمواجهة الزمالك بشكل كامل والقرار في النهاية للجهاز الفني.

ويحل الأهلي ضيفاً علي منافسة الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري.

وتغيب الشناوي عن ودية فريقه اليوم أمام المرج التي أُقيمت بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الزمالك.