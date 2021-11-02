تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة الاساسية في مباراة اليوم امام دينامو كييف الأوكراني، ضمن الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي بمدينة كييف، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تصدّرت إصابة تسارع نبضات القلب التي عانى منها سيرجيو أجويرو في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس في نهاية الأسبوع كل العناوين الرئيسية، حيث سيبقى المهاجم الآن خارج الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وانضم الارجنتيني إلى مارتن بريثوايت وجيرارد بيكيه في قائمة غيابات برشلونة، في حين أن بيدري وسيرجي روبرتو لا يزالان غير متاحين لاختيارات المدير الفني المؤقت سيرجي بارجوان.

هناك بعض الأخبار الجيدة، بعودة كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي ورونالد أروجو وفرينكي دي يونج إلى القائمة، للمشاركة في مباراة اليوم.

ويشارك الفرنسي كليمنت لينجليت كأساسي في مباراة اليوم، بجانب إريك جارسيا في قلب الدفاع في غياب بيكيه بسبب الإصابة، فيما يواصل أوسكار مينجويزا وجوردي ألبا أدوارهما في مركز الظهير.

ويبدأ الهولندي فرانكي دي يونج في خط وسط ثلاثي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس ونيكولاس جونزاليس، كما يبدأ انسو فاتي كأساسي في مباراة اليوم ليلعب على الجانب الأيسر في الثلث الأخير، مع خافي على اليمين و ديباي كرأس حربة.

تشكيلة برشلونة الاساسية في مباراة اليوم امام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، اريك جارسيا، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: خافي، ممفيس ديباي، انسو فاتي