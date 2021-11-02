تشكيلة مان يونايتد الاساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا..3 5 2 مرة أخرى

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مان يونايتد الاساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أتليتي آزوري، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تنفس أولي جونار سولشاير الصعداء نهاية الاسبوع الماضي، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب توتنهام، ويسعى في مباراة اليوم امام فريق جاسبيريني، إلى تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة.

وحافظ المدرب النرويجي على ثوابت الفريق الذي سحق توتنهام، ويعتمد على الاسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وامامه الثلاثي رافائيل فاران، ايريك بايلي و هاري ماجواير في محور خط الدفاع، في خطة 3 5 2.

وسيلعب آرون وان بيساكا على الطرف الأيمن، فيما سيتولى لوك شاو الطرف الايسر، دون اي مفاجآت تذكر في مركز الظهيرين

وفي وسط الميدان، يعتمد سولشاير على الفرنسي بول بوجبا منذ البداية في مباراة اليوم، حيث يدخل بجانب سكوت ماكتوميناي في محور وسط الميدان، وامامهم البرتغالي برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب مانشستر يونايتد على ماركوس راشفورد بجانب كريستيانو رونالدو في هجوم الشياطين الحمر في مباراة اليوم امام فريق جاسبيريني.

تشكيلة مان يونايتد الاساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ماجواير، ايريك بايلي، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو