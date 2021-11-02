اهداف مباراة اليوم بين عجمان والجزيرة في الدوري الاماراتي..هدف تاريخي لـ مبخوت

شاهد اهداف مباراة اليوم بين عجمان والجزيرة في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي “دوري أدنوك للمحترفين“، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

تخطى عجمان ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهم على ستاد راشد بن سعيد، والتي حملت شعار “يوم العلم”، وشهدت احتفال مبخوت بتسجيله الهدف 175، ليعادل رقم الهداف التاريخي للدوري، كما شهدت أول فوز للبرتقالي على الجزيرة بدوري المحترفين من عام 2014.

وبهذا الفوز رفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة وتقدم في جدول ترتيب الدوري الاماراتي الى المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني شباب الاهلي دبي، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 16 نقطة في المركز الثالث.

افتتح بوباكار تراوالي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، مستفيداً من تمريرة بينية لزميله يورليس مينا.

وجاء رد الجزيرة بهدف “تاريخي” لعلي مبخوت، من ركلة جزاء، في الدقيقة 45، ليعادل رقم فهد خميس الهداف مهاجم الوصل السابق، والهداف التاريخي لدوري الإمارات، برصيد 175 هدفاً، والذي ظل صامداً منذ العام 1997.

وهو الهدف الـ33 لمبخوت من علامة الجزاء، كأكثر اللاعبين نجاحاً في دوري المحترفين، والـ160 للاعب الهداف من داخل منطقة الجزاء، و87 في مباريات فريقه خارج ملعبه.

وتعقدت أوضاع الجزيرة بطرد قائده الحارس علي خصيف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف محمد فراس الهدف الثاني لعجمان، من ركلة حرة في الدقيقة 63، وهو الهدف الـ11 لعجمان في الدوري، وجميعها بواسطة لاعبيه الأجانب.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين عجمان والجزيرة في الدوري الاماراتي