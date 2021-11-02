نتيجة مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الاردني «نهاية مخيبة»

تعرف مع موقع الخليج 365 على نتيجة مباراة الفيصلي والحسين إربد في الجولة الـ22 (الأخيرة) ببطولة الدوري الاردني للمحترفين اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

انهى فريق الفيصلي الدوري الاردني 2021/2022 بشكل مخيب بعدما تعادل بنتيجة (0-0) مع الحسين إربد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة 22 على استاد عمان الدولي.

وخاض فريق الفيصلي اللقاء الأخير في الدوري الاردني هذا الموسم بالتشكيلة التالية: يزيد ابو ليلي – براء مرعي – أنس بني ياسين – سالم العجالين – عدي زهران – أنس الجبارات – إبراهيم الخب – إبراهيم دلدوم – يوسف أبو جلبوش – مجدي العطار – يوسف الرواشدة.

وخيم الهدوم على احداث المباراة ولم ترتق إلى المستوى المنتظر، وذلك بسبب خروج الفيصلي من حسابات المنافسة على اللقب مبكرًا، بينما تمكن الحسين إربد من تحقيق هدفه المنشود وهو البقاء ضمن الكبار وتفادي الهبوط.

وبهذا التعادل، رفع فريق الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة ليضمن بقاءه في المركز الرابع، بينما يأتي الحسين إربد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ليصبح مهددًا بفقدانه لصالح شباب الأردن الذي يواجه الجليل غدًا ضمن منافسات الجولة الحالية.

الجدير بالذكر، أن صراع المنافسة على اللقب انحصر بين الرمثا والوحدات، حيث يتصدر الأول جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الثاني.

وسيواجه الوحدات فريق شباب العقبة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت سيصطدم الرمثا بفريق الجزيرة.

أما فيما يتعلق بصراع منطقة الخطر، فقد هبط نادي البقعة بشكل رسمي، ويتبقى تحديد الهابط الثاني من بين فريق الجليل الذي يواجه شباب الأردن غدًا، ومعان الذي سيقابل السلط في نفس التوقيت 16:00 GMT.