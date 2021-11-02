أنشيلوتي يُطالب ملك الاصابات «هازارد» بقليل من الصبر

طالب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد أن يسير على نفس نهج زميله بالفريق ماريانو دياز وأن يتحلى بالصبر، خاصة وأنه يكافح لحجز مكانا له بالتشكيل الأساسي للفريق.

ويعاني هازارد بدنيًا منذ انضمامه لريال مدريد قادمًا من تشيلسي في 2019.

ولعب هازارد 30 مباراة بالدوري في أول موسمين له مع الريال، حيث تراجعت مشاركاته بشكل أساسي بسبب إصابة في الكاحل وسلسلة من الإصابات عضلية.

ولم يسجل هازارد أية أهداف حتى الآن في كافة المسابقات، كما أن المباراة الوحيدة التي شارك فيها بدوري أبطال أوروبا

شهدت خروجه في الدقيقة 66 أثناء الخسارة أمام فريق شريف تيراسبول.

وذكر أنشيلوتي، قبل مواجهة شاختار دونيتسك، أنه لن يسمح لهازارد بأن يشعر بالحزن.

وبدلا من ذلك، أشار إلى ماريانو، والذي شارك للمرة الأولى هذا الموسم يوم السبت الماضي في المباراة التي فاز بها الريال على إلتشي 2 / 1 حيث صنع هدفًا لفينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي :” الكثير من اللاعبين الذين لا يلعبون يجب أن يكون لديهم إيمان بأنفسهم”.

وأضاف :” لا أحد كان يفكر أن وقت ماريانو سوف يحين، ولكنه حان واستمتع اللاعب به ولعب بشكل جيد للغاية، وأظهر احترافية، وهؤلاء الذين لا يلعبون حاليًا يجب أن يفعلوا مثله”.

ويختلف الأمر مع جاريث بيل الذي أعاقته إصابته في الفخذ منذ عودته من الإعارة من توتنهام.

ولعب بيل ثلاث مباريات لريال مدريد هذا الموسم وهو نفس عدد المباريات التي لعبها مع منتخب ويلز، والتي كان آخرها في فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي.

وتم استدعاء بيل مرة أخرى هذا الشهر، ولكن أنشيلوتي لم يبد اهتماما بالدخول في نقاش بشأن مشاركة اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال :” اللاعب ملتزم. موقفه واضح للغاية. لديه إصابة كبيرة، يحتاج وقتا للتعافي. يمكنه المشاركة في التدريبات قبل مباراة رايو فايكانو التي تقام السبت المقبل”.

وأضاف :”إذا تعافى اللاعب بشكل كامل، سنكون سعداء بأنه سيلعب مع منتخب بلاده، لأنه إذا لعب لدقائق كثيرة يمكنه أن يعود في حالة أفضل”.