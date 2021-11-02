بلاتر وبلاتيني في قفص الاتهام من جديد

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وجهّت محكمة سويسرية اتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الفرنسي ميشيل بلاتيني بارتكاب جرائم بينها “الاحتيال”، بحسب ما أعلن المدعي العام الثلاثاء.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام السويسري إن “كليهما متهم بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري من فيفا بشكل غير قانوني لميشيل بلاتيني”.
وبات الأمر منوطاً إلى المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزون لتقرير ما إذا كانت ستحاكم الرئيسين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة “الإدارة غير العادلة” و”سوء الائتمان” و”الدفع غير المشروع”، في قضية تعود إلى العام 2011 وأدت إلى إنهاء مسيرتيهما المهنيتين.
ولفت البيان السويسري إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس فيفا آنذاك بلاتر بين عامي 1999 و2002.
وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري (187400 يورو في ذلك الوقت) “كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل”.
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