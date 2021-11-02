كالاباريا يصف مباراة بورتو بـ الفرصة الأخيرة لميلان في دوري الابطا

دافيد كالابريا لاعب نادي ميلان ومنتخب إيطاليا - صور Afp

وجه ديفيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالي تحذيرًا لفريقه، بعدما صرح أن مواجهة بورتو غدا الأربعاء هي آخر فرصة للفريق للبقاء في دوري أبطال أوروبا.

ويقبع ميلان في قاع المجموعة الثانية بعدما خسر مبارياته الثلاثة أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو، كما أنه خسر في آخر خمس مباريات له بالبطولة، وهي أسوأ سلسلة هزائم للفريق في تاريخه.

وإذا خسر ميلان أمام ضيفه بورتو، وفاز أتلتيكو على ليفربول في ملعب أنفيلد، لن يكون ميلان قادرًا على إنهاء المجموعة في مركز أفضل من المركز الرابع، مما يعني انتهاء حملته في أوروبا لموسم 2021 / 2022.

ويشعر كالابريا أن ميلان كان يستحق الحصول على بعض النقاط من مبارياته الثلاثة الأولى، ولكنه تقبل أن الفوز بات ضروريًا ليحافظ الفريق على أماله في الاستمرار في المسابقات الأوروبية.

وقال اليوم الثلاثاء :”لدينا توقعات جاهزة، إنها آخر فرصة للبقاء في دوري الأبطال, نؤمن بأنفسنا ولدينا الجودة لتقديم عرضًا جيدًا منذ بداية اللقاء والبقاء في المسابقة”.

وأضاف :” هناك أوقات معنية أدت لترتيبنا الحالي. لا نستحق هذا ولكنني مقتنع أن لدينا القدرة على القيام بعمل أفضل وحصد النقاط، بداية من مباراة الغد”.

ويدخل ميلان المباراة منتشيا بفوزه على روما 2 / 1 يوم الأحد الماضي في الدوري، وهي النتيجة التي أدت لخسارة جوزيه مورينيو للمرة الاولى بعد 43 مباراة لم يخسر فيها في الدوري الإيطالي.