ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا قبل الجولة 4..هل يعود ميلان؟

قد تبدو مسألة حسم التأهل عنواناً لمباراة ليفربول الإنجليزي الأربعاء، لكن الخصم الضيف أتلتيكو مدريد الإسباني سيحّل على ملعب أنفيلد بنفس “عشائري” للثأر من سقوطه على أرضه في الذهاب، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ستكون الفرصة متاحة أمام رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة بداية الموسم المثالية، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 قبل جولتين من النهاية.

لذا سيتوجب على فريق الـ”ريدز” متصدر المجموعة الثانية مع تسع نقاط أن يجدد فوزه على كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني التي تحتل المركز الثاني مع أربع نقاط، بعد سقوطها في إسبانيا 3-2.

سيكون هذا رابع لقاء بين الفريقين خلال 18 شهراً، حقق أتلتيكو فوزاً مثيراً في المراحل الإقصائية العام الماضي 1-صفر على أرضه و3-2 بعد التمديد في أنفيلد.

آخر نتيجة فاز فيها أتلتيكو، هي نفسها التي حققها ليفربول في مدريد الشهر الماضي، مستفيداً من طرد الفرنسي أنطوان جريزمان وركلة جزاء ترجمها المصري محمد صلاح إلى هدف الفوز.

وستكون عين “كولشونيروس” في الوقت نفسه على بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث مع عدد النقاط نفسه (4)، والذي يشكّل الخطر الأكبر عليه من ناحية خطف ثاني بطاقات التأهل.

لكن رحلة البرتغاليين إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة روسونيري (الرابع من دون نقاط) ونجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ورفاقه لن تكون نزهة، خصوصاً أن النادي الإيطالي فاز بكل مبارياته على أرضه هذا الموسم، باستثناء مباراة أتلتيكو في دوري الأبطال (2-1).

وبعد ثلاث هزائم وعلامة صفر، المطلوب من ميلان الفوز ولا شيء غيره.

– سان جرمان بلا ميسي –

رغم أن المجموعة الأولى بدت الأصعب خلال القرعة، لا يبدو التشويق كبيراً للتأهل إلى دور الـ16.

يستطيع باريس سان جرمان المتصدر مع سبع نقاط ووصيفه مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد ست نقاط، الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور المقبل في حال الفوز.

انتقال الباريسيين إلى لايبزيغ (الرابع مع صفر نقاط)، له ذكرى سيئة مع خسارة بنتيجة 1-2 في نوفمبر 2020.

وبخلاف تلك المباراة، سيكون كيليان مبابي والبرازيلي نيمار حاضرين هذه المرة، لكن من دون ميسي الذي يعاني من آلام في أوتار الركبة، بحسب ما أعلن النادي في بيان من دون تحديد مدة الغياب.

من جهتهم، يتعامل زملاء البلجيكي كيفن دي بروين بسهولة مع مباراتهم ضد بروج البلجيكي (الثالث مع 4 نقاط)، بعدما اكتسحوه في مباراة الذهاب 5-1.

رغم ذلك، اعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي أن مواجهة كلوب بروج “أهم بكثير” من دربي مانشستر المرتقب السبت المقبل.

وقال جوارديولا الذي خسر فريقه صفر-2 أمام كريستال بالاس نهاية الأسبوع بعد أيام من إقصائه من كأس الرابطة الإنجليزية “أعتقد أن هذه المباراة أهم بكثير من مباراة يونايتد. هذا يمنحنا فرصة رائعة للتأهل إلى دور الـ16. في الدوري الممتاز هناك مباريات عدة، لكن في دوري الأبطال هناك ست مباريات فقط، ولم يتبق الكثير منها”.

– رد اعتبار في دورتموند؟ –

بمعدل أعلى من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، أثبت أياكس أمستردام الهولندي نفسه كواحد من أكثر الفرق إثارة في القارة. تلك المعلومة اكتشفها بوروسيا دورتموند الألماني بالطريقة الصعبة، حينما خسر صفر-4 ذهاباً في هولندا.

لذا، توعّد الألمان (في المركز الثاني مع ست نقاط)، بالثأر من الهولنديين متصدري المجموعة الثالثة مع تسع نقاط، غير أن نجمهم النروجي إيرلينج هالاند لن يكون حاضراً لإصابة في الفخذ.

وبغيابه، يمكن للاعب أياكس الإيفواري سيباستيان هالر، هداف البطولة بستة أهداف، أن يحافظ على قمة ترتيب الهدافين.

وبالتالي فإن الفوز على دورتموند، مع فوز بشيكتاش التركي (رابع مع صفر نقاط) على سبورتنج البرتغالي (الثالث مع 3 نقاط)، سيؤهل باكراً النادي المتوج بالبطولة أربع مرات إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المجموعة الرابعة، لا يزال المتصدر المفاجأة شريف تيراسبول المولدافي (6 نقاط) يواجه منافسة من ريال مدريد الاسباني (الثاني مع 6 نقاط) وإنتر ميلان الإيطالي (الثالث مع 4 نقاط).

ويتمتع الإيطاليون، الذين يسعون للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، بفرصة تجاوز شريف الأربعاء، حيث سبق لهم الفوز ذهاباً على أرضهم 3-1.

لكن الريال هو من يمكنه الاستفادة أكثر، اذ في متناول المدريديين مباراة سهلة نسبياً ضد شاختار دانييتسك الأوكراني الذي اكتسحوه بخماسية نظيفة في الذهاب.