شاهد اهداف مباراة النصر والوصل في بث مباشر الدوري الاماراتي

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شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والوصل في بث مباشر الدوري الاماراتي للمحترفين، في اللقاء الذي استضافه ملعب زعبيل بمدينة دبي اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ضمن الجولة 9 من المسابقة.
انتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق نادي النصر بهدفين دون رد سجلهما «أنطونيو كارفاليو توزي وتيجالي» في الدقيقتين 22 و31.
وأهدر الوصل فرصة تقليص النتيجة في الدقيقة السادسة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع للشوط الأول، عندما أضاع مهاجمه البرازيلي ويليان بوتكير لركلة جزاء.
ونجح الوصل في العودة إلى أجواء المباراة بتسجيل هدف التقليص في الدقيقة 63 بواسطة نجم الفريق الأوروجوياني «ميشيل آراوخو».
شاهد اهداف مباراة النصر والوصل
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