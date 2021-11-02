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جوارديولا: مان سيتي مُهتم بمواجهة كلوب بروج أكثر من ديربي مانشستر

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بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي - صور Reu

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي غدًا الأربعاء أكثر أهمية من مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها السبت المقبل في .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن مانشستر سيتي يأمل في الاقتراب خطوة من الأدوار الاقصائية للبطولة الأوروبية حينما يستضيف بطل بلجيكا على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي 5 / 1 عندما التقى الفريقان قبل اسبوعين، ولكن المدرب جوارديولا لا يعتبر أن فوز فريقه مضمونًا قبل مباراة الإياب.

وقال جوارديولا :”أعتقد أن هذه المباراة أكثر أهمية من مباراة مانشستر يونايتد”.

وأضاف :”هذه المباراة تعطينا فرصة مذهلة للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. في الدوري الممتاز هناك العديد من المباريات، في دوري أبطال هناك ست مباريات فقط، ولا توجد مباريات كثيرة متبقية”.

وأكد :”مباريات الجولة الثالثة والرابعة أكثر أهمية، متأكد للغاية أنهم سيعدلون الأشياء لمعاقبتنا، علينا أن نتكيف لنصبح أفضل. ستكون مباراة مختلفة تمامًا”.

وخسر مانشستر سيتي بشكل مفاجئ أمام كريستال بالاس في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي ولكن جوارديولا يبقى سعيدًا بالأداء الذي قدمه فريقه في الأسابيع الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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