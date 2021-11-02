المغربي حكيم زياش يقود تشيلسي لاقتناص فوز ثمين من مالمو

قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريق تشيلسي الإنكليزي لتحقيق فوز هام على مستضيفه مالمو السويدي بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أقيمت المباراة مساء الثلاثاء وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهدف وفي الشوط الثاني تمكن حكيم زياش من تسجيل هدف الفوز للفريق اللندني الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط وحقق فوزه الثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة كانت أمام مستضيفه يوفنتوس في المرحلة الثانية بهدف نظيف.



في المقابل لقي مالمو خسارته الرابعة على التوالي واستقر في المركز الأخير بدون نقاط وتعقدت آماله حتى في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي كثالث المجموعة.



وفي مباراة أخرى، في المجموعة السابعة، أنعش فولفسبورغ الألماني آماله عندما ثأر من ضيفه سالزبورغ النمسوي بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب "فولفسبورغ أرينا".



وسجل ريدل باكو (3) ولوكاس نميتشا (60) هدفي فولفسبورغ، وماكسيميليان فوبر (30) هدف سالزبورغ.



وضرب الفريق الألماني عصفورين بحجر واحد فهو رد الاعتبار لسقوطه أمام سالزبورغ 1-3 في الجولة الثالثة وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.



وتخلص فولفسبورغ من المركز الأخير وصعد إلى المرتبة الثانية مؤقتا برصيد خمس نقاط بانتظار مباراة إشبيلية الإسباني (3 نقاط) وليل الفرنسي (نقطتان) لاحقا.



في المقابل، مني سالزبورغ بخسارته الأولى بعد تعادل وانتصارين وبقي في الصدارة برصيد سبع نقاط، لكنه أهدر فرصة أن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي في حال فوزه.



(بي إن سبورت)