شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستضيف على ملعبه سانتياجو بيرنابيو نظيره شاختار الأوكراني.. في هذا الموعد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

يستضيف ريال مدريد الإسباني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو نظيره شاختار الأوكراني، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

وفي مفاجأة مدوية، يتصدر شريف تيراسبول الذي يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه ريال مدريد بنفس الرصيد، ثم إنتر الذي جمع 4 نقاط، ويتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.

ستنطلق المباراة مبكرا عن الموعد المعتاد لأغلب مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

تبدو المباراة سهلة نسبيا للريال خصوصا أنه فاز على شاختار في الجولة الماضية بخماسية، على ملعب الأخير.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

شيريف تيراسبول: 6 نقاط

ريال مدريد: 6 نقاط

إنتر ميلان : 4 نقاط.

شاختار دونيتسك: نقطة واحدة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق علي مواجهة ريال مدريد ضد شاختار إلى الجزائري حفيظ دراجي.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف