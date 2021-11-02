الامارات | عجمان يفاجىء الجزيرة ويلحق به خسارة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفاجىء الجزيرة ويلحق به خسارة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد لاعبا عجمان بوباكار تراوالي ومحمد فراس فريقهما إلى تحقيق فوز مهم وغير متوقع على الجزيرة بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة المثيرة التي جمعتهما اليوم على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 14 نقطة، وبقى الجزيرة عند 16 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث ويخسر الوصافة لصالح النصر.

وأكمل الجزيرة المباراة ناقصا بعشرة لاعبين، بعدما حصل الحارس علي خصيف على البطاقة الحمراء "59"، ليتولى الحارس سالم خيري حراسة مرمى الجزيرة.

وعادل مهاجم الجزيرة والمنتخب علي مبخوت رقم الهداف التاريخي للدوري بـ 175 هدفا المسجل باسم لاعب الوصل والمنتخب السابق الأسطورة فهد خميس، إذ وصل مبخوت إلى هذا الرقم بتسجيله هدفا في مرمى عجمان.

وتقدم عجمان بالهدف الأول بعد 19 دقيقة عن طريق الغامبي بوباكار تراوالي، مستغلا تمريرة زميله الكولومبي يورليس مينا، ونجح مهاجم الجزيرة علي مبخوت قبل نهاية الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل لفريقه 45" من ركلة جزاء. واستغل عجمان طرد الحارس خصيف في الشوط الثاني ليسجل بالعربي الهدف الثاني " 63"، واستطاع الحفاظ على النتيجة حتى صافرة الحكم.

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