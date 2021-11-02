الامارات | العميد يستعيد "النصر" من بوابة الوصل.. ويقفز إلى وصافة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يستعيد "النصر" من بوابة الوصل.. ويقفز إلى وصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النصر إلى سكة الانتصارات من جديد من معقل الوصل في زعبيل، بعدما حقق فوزاً صعباً بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم في استاد الوصل ضمن منافسات الجولة 9 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 16 نقطة في الوصافة مستغلا خسارة الجزيرة 2-1 أمام عجمان، بينما ظل الوصل برصيده السابق 12 نقطة.

ونجح النصر في حسم الشوط الأول لصالحة في 10 دقائق، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 21 نتيجة عرقلة ريان مينديز، داخل منطقة الجزاء تصدى لها البرتغالي توزي، ولعبها قوية على يمين الحارس ليعلن عن هدف النصر الأول في المباراة، وبعدها بأقل من 10 دقائق عزز النصر من تقدمه عن طريق تيغالي في الدقيقة 31 من كرة رأسية حولها اللاعب مستغلاً عرضية النشيط ريان مينديز أيضاً لتصبح النتيجة 2-0.

وقبل نهاية الشوط الأول فشل لاعب الوصل، البرازيلي بوتكير، من إحراز هدف تقليل الفارق بعدما اخفق في إحراز ركلة جزاء تصدى لها شامبيه حارس النصر ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين دون مقابل.

واستغل الوصل خطأ مدافع النصر يعقوب البلوشي، في الشوط الثاني في الدقيقة 63، وأحرز هدف تقليل الفارق عن طريق المهاجم الأورغواني ميشيل أروخو، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النصر، وحاول الوصل الاقتراب وإحراز هدف التعادل. في المقابل اعتمد النصر على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة ومنها تسديدة توزي، التي اصطدمت بالعارضة لتضيع فرصة التعادل على الوصل، وتنتهي المباراة بفوز النصر 2-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news