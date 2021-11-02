شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاصمة الإماراتية أبوظبي تحصل على لقب عالمي جديد في المجال الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي على لقب عالمي جديد في المجال الرياضي، يضاف إلى إنجازاتها باعتبارها عاصمة للرياضة العالمية.



وتسلّم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، شعار "مدينة الدراجات الهوائية" من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق.

وتسلم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الشعار خلال حفل خاص أقيم على المسار المخصص للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات.

وخلال الفعالية، أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان منصة الدعم الجديدة "بايك أبوظبي"، التي تشكل المحرك الأساسي لطموحات العاصمة الإماراتية على المدى الطويل، لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات، من خلال تمكين الترابط بين العناصر الأساسية الثلاثة المتمثلة في التنقل، والصحة والترفيه، والرياضة.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن "حصول أبوظبي على هذا اللقب المتميز يعكس جهود حكومتها على مدار السنوات الماضية لتكون وجهة مفضلة لرياضة ركوب الدراجات".

وأضاف أن "تلك الجهود شملت تطوير بنية تحتية عالمية المواصفات، تضم مرافق رياضية ومجتمعية وفق أفضل المعايير، بما يعزز موقع أبوظبي ضمن أكثر المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم".

وواصل أن "أبوظبي مقبلة على تحقيق المزيد من الإنجازات لدفع الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك خطط التطوير الحضري، لإتاحة المزيد من الفرص أمام سكان الإمارة، الأمر الذي يشجعهم على اتباع نمط حياة صحي".

وقال عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: "يعكس لقب مدينة الدراجات الهوائية Bike City التصنيف العالمي البارز للمدينة، بسبب جودة بنيتها التحتية الملائمة لركوب الدراجات، ويعد إضافة مهمة للتطورات المتعددة في أبوظبي في ركوب الدراجات وممارستها كرياضة تنافسية، مما يساعد على دعم نمط حياة صحي، ويسهم في حماية البيئة، ويعزز رفاهية مجتمع أبوظبي".

وأضاف: "تعدّ رياضة الدراجات من الأنشطة الأساسية التي تسهم في الحفاظ على سعادة أفراد المجتمع وصحتهم، وتساعد على إنشاء روابط عميقة بالمدينة. وتعد منصة بايك أبوظبي الجديدة بداية فصل جديد وممتع للدراجات في الإمارة، ومن شأنها تشجيع السكان من مختلف المهارات على اعتماد الدراجات الهوائية أسلوب حياة يحفل بالنشاط والاستدامة".

وأكمل "نتطلع إلى استضافة مجموعة من المنافسات العالمية والمجتمعية الجديدة، وتوسيع المرافق عالمية المستوى المتاحة، للارتقاء بمكانة الدراجات الهوائية إلى آفاق أرحب".

وقال ديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: "يدعم لقب مدينة الدراجات الهوائية المدن والمناطق التي تستضيف الفعاليات الرئيسية للاتحاد الدولي للدراجات، وتستثمر في البرامج والبنى التحتية لتطوير مفهوم الدراجات الهوائية".

وأضاف: "يسرنا الإعلان عن منح أبوظبي هذا اللقب المرموق، في إنجاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا عموماً، ويسلّط الضوء على المبادرات المتميزة في الإمارة لتشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ودعم مشاركة المجتمع المحلي".

وأكمل: "تمتلك أبوظبي رؤية وخططاً واضحة في إطار استراتيجية تهدف إلى الترويج لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وإتاحة هذا النشاط للجميع".

ويحتفي اللقب بالتزام أبوظبي باستراتيجية الاتحاد في إتاحة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية للجميع، والتي تهدف إلى تشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية كل يوم، باعتبارها نشاطاً ترفيهياً صحياً ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين.

وانضمت أبوظبي بذلك إلى قائمة أبرز الوجهات العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، بما فيها بيرجن في النرويج والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن وجلاسكو في اسكتلندا والعاصمة الفرنسية باريس وفانكوفر في كندا ومقاطعة يوركشاير في بريطانيا.

وتندرج تحت منصة "بايك أبوظبي" خطط لدعم البنية التحتية لهذه الرياضة، وتشمل توسيع نطاق شبكة مسارات الدرجات الهوائية من 300 كم ليصبح طولها أكثر من 1000 كم، ويشمل ذلك تطوير "أبوظبي لوب"، مسار الدراجات المتصل بطول 109 كم، والذي يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، في خطوة تعزّز التنقل وتدفع الأفراد إلى اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة باستعمال حلول آمنة ومستدامة.