الامارات | رحيمي يحافظ على صدارة العين بعد فوز صعب على الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي يحافظ على صدارة العين بعد فوز صعب على الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الدولي المغربي سفيان رحيمي على صدارة العين لدوري الخليج العربي في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفي اليوم، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد على ضيفه الظفرة، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ليواصل بذلك "الزعيم" صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة.

وساعد الفوز الثمين في تخفيف الضغط قليلاً على الفريق عقب الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية بسبب التعادلات الثلاثة أمام العروبة، الوحدة وشباب الأهلي، لكن الانتصار الصعب أظهر أيضاً المعاناة في استثمار الفرص التي ظلت تواجه الفريق هجومياً حتى مع تغيير طريقة اللعب في المباراة بإشراك كايو في قلب الهجوم لتفادي غياب الهداف الدولي التوغولي لابا كودجو بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، فيما استأثرت الحصة الثانية بكل الأحداث، وكان واضحاً أن استمرار التعادل السلبي ألقى بظلاله على أداء أصحاب الأرض، إذ أفسد التسرع عدداً من الفرص التي حصلوا عليها، وتصدى لها حارس الظفرة عبدالله سلطان، ليزداد بذلك الضغط أكثر على لاعبي العين.

ومع استمرار الضغط رمى العين بثقله في الهجوم أكثر، ما ساعده في تسجيل هدف الفوز برأسية لاعبه المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 68، مستفيداً من الكرة العرضية التي أرسلها لها قلب الدفاع، التونسي ياسين مرياح داخل منطقة الجزاء.

وساهم الهدف في تحرر لاعبي "الزعيم" من الضغط، ليواصلوا بذلك شن الهجمات المتتالية على مرمى الظفرة، فحصل سفيان رحيمي على ركلة جزاء في الدقيقة 89 نفذها الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لكن حارس الظفرة استطاع أن يتصدى لها، فيما استمر العين متقدماً بهدف نظيف حتى نهايتها ليضع العين النقطة 21 في رصيده، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 7.

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