تعرف على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويتطلع ليفربول لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا وتكرار التفوق على أتلتيكو الذي هزمه 3-2 في ملعبه واندا ميتروبوليتانو ذهاباً، بينما يستهدف أتلتيكو لتحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب من الدور الثاني.

تُقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بملعب أنفيلد رود.

تنطلق المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10.00 مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستقوم الشبكة بنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

من المُقرر أن يتولى المعلق اليمني حسين العيدروس التعليق على مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول - 9 نقاط

أتلتيكو مدريد - 4 نقاط

بورتو - 4 نقاط

ميلان - 0

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف