اتهامات تلاحق بلاتر وبلاتيني بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وجه الادعاء العام السويسري، اليوم الثلاثاء، اتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ السابق سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ السابق ميشيل بلاتيني، بشأن ترتيب غير قانوني لدفع مليوني فرنك سويسري (2.19 مليون دولار).



ويحقق مدعون سويسريون مع بلاتر، البالغ 85 عاما، بشأن اتهامات بأنه رتب مدفوعات من ”فيفا“ إلى بلاتيني في فبراير شباط 2011.

واتهم المدعي العام السويسري بلاتر وبلاتيني ”بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك الاتهام بتزوير وثيقة“.

واتهم المدعي العام السويسري بلاتر وبلاتيني ”بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك الاتهام بتزوير وثيقة“.

واتهم ميشيل بلاتيني، الذي كان قائدا لمنتخب فرنسا عندما فاز ببطولة أوروبا 1984، كذلك بالتواطؤ.

وعوقب سيب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف في 2016 عن أي نشاط متعلق بكرة القدم لستة أعوام؛ بسبب هذه المدفوعات التي تمت بموافقة بلاتر، مقابل عمل تم إنجازه قبل عقد من الزمن، ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.

ورفض محامي بلاتر التعليق على لائحة الاتهام، بينما لم يتسنَ بعد الوصول إلى بلاتيني للتعقيب.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني عمل مستشارا لبلاتر رئيس الفيفا آنذاك بين 1998 و2002، وأنه تم الاتفاق على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب.