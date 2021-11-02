شكرا لقرائتكم خبر المواجهات السابقة تقوي الأهلي على الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الورق، لا يبدو فريق الباطن ندا وخصما للأهلي، فمن واقع المواجهات السابقة بينهما في دوري المحترفين، لم ينجح الباطن في تحقيق الفوز، فيما كانت الكلمة فقط من نصيب الأهلي.

ويستقبل الأهلي اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضيفه الباطن في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما يأمل الأهلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدم خسارته في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث حقق فوزين أمام الاتفاق 4/ 0 والطائي 2 /1، فيما تعادل في الجولة الماضية مع الهلال 1/1.

ويتسلح الأهلي الذي يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بتفوقه على الباطن في اللقاءات السابقة ويطمح للمحافظة على سجله الخالي من الخسائر في لقاءات الفريقين.

على الطرف الآخر يأمل الباطن في تحقيق الانتصار الأول على الأهلي وكسر هذه العقدة، ليعود مجددا للانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام الرائد 0/ 1 وتجمد رصيده عند النقطة التاسعة محتلا المركز الـ14 في سلم الترتيب.

وخلال نوفمبر، التقى الفريقان مرة واحدة وكان ذلك في 20 نوفمبر 2016، وهو اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين بعد صعود الباطن لدوري المحترفين، حيث انتهت المواجهة بفوز الأهلي 1/ 0.

قبل المواجهة

