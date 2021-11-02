المواجهات السابقة تقوي الأهلي على الباطن

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ويستقبل الأهلي اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضيفه الباطن في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما يأمل الأهلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدم خسارته في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث حقق فوزين أمام الاتفاق 4/ 0 والطائي 2 /1، فيما تعادل في الجولة الماضية مع الهلال 1/1.
ويتسلح الأهلي الذي يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بتفوقه على الباطن في اللقاءات السابقة ويطمح للمحافظة على سجله الخالي من الخسائر في لقاءات الفريقين.
على الطرف الآخر يأمل الباطن في تحقيق الانتصار الأول على الأهلي وكسر هذه العقدة، ليعود مجددا للانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام الرائد 0/ 1 وتجمد رصيده عند النقطة التاسعة محتلا المركز الـ14 في سلم الترتيب.
وخلال نوفمبر، التقى الفريقان مرة واحدة وكان ذلك في 20 نوفمبر 2016، وهو اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين بعد صعود الباطن لدوري المحترفين، حيث انتهت المواجهة بفوز الأهلي 1/ 0.
قبل المواجهة
- تواجها 8 مرات بدوري المحترفين، فاز الأهلي 6 مرات، وحضر التعادل مرتين.
- أكبر فوز للأهلي على الباطن 5/ 0 عام 2018.
- التقيا مرة واحدة في نوفمبر فاز فيها الأهلي 1/ 0.
- آخر لقاء بين الفريقين انتهى بالتعادل 2/2.
- في الجولة الماضية تعادل الأهلي مع الهلال 1/1، وخسر الباطن من الرائد 0/ 1.
- الأهلي سجل 13 هدفا في الجولات الماضية، واستقبل 12، فيما سجل الباطن 7 أهداف، واستقبل 12.
- كلاهما تذوق طعم الفوز مرتين فقط خلال الجولات العشر الماضية.
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