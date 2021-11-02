أولمبي الأخضر يحجز مقعده بكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما الفرصة الوحيدة المتاحة أمامه ولحق بالمتأهلين إلى بطولة كأس آسيا، وذلك بفوزه أمس على نظيره البنجلاديشي 3/ 0 في المباراة التي أقيمت على ملعب باختاكور الأوزبكي، في إطار مواجهات المجموعة الرابعة، ليتأهل ضمن المنتخبات الحاصلة على أفضل ثان برصيد 3 نقاط بعد أن طار المنتخب الكويتي بالبطاقة المباشرة عن المجموعة. وافتتح المدافع سعود عبدالحميد أهداف الأخضر في الدقيقة 16، ثم أضاف زياد الجهني الهدف الثاني عند الدقيقة 19. وفي الشوط الثاني سجل أيمن يحيى الهدف الثالث في الدقيقة 70. واكتملت أمس قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أوزبكستان العام المقبل. ونجح 11 منتخبا في الحصول على بطاقات التأهل المباشر كأبطال للمجموعات، إلى جانب أوزبكستان المضيفة، وانضم إليها أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني وهي تايلاند والسعودية وتركمانستان وطاجيكستان. المتأهلون مباشرة قطر (المجموعة الأولى)، إيران (الثانية)، العراق (الثالثة)، الكويت (الرابعة)، الإمارات (الخامسة)، الأردن (السادسة)، أستراليا (السابعة)، كوريا الجنوبية (الثامنة)، فيتنام (التاسعة)، ماليزيا (العاشرة)، اليابان (الـ11). المتأهلون عبر أفضل مركز ثان





السعودية (المجموعة الرابعة)



طاجيكستان (المجموعة الثانية)



تركمانستان (المجموعة السادسة)



تايلاند (المجموعة العاشرة)



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