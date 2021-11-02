دوري أبطال أوروبا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - - 20:45: ميلان وبورتو - 20:45: ريال مدريد وشاختار دونيتسك - 23:00: مانشستر سيتي وكلوب بروج - 23:00: لايبزيج وباريس سان جيرمان - 23:00: سبورتينج لشبونة وبشكتاش - 23:00: بوروسيا دورتموند وأياكس - 23:00: ليفربول وأتلتيكو مدريد - 23:00: شيريف تيراسبول وإنتر ميلان

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