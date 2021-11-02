صحوة الرائد تهدد الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة اليوم، مواجهة الرائد وضيفه الطائي ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقف الترشيحات بجانب الرائد الذي يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة، ويتنتشي بفوز في الجولة الماضية على فريق الباطن1/ 0.

كما يأمل الرائد في مواصلة صحوته والاقتراب أكثر من دائرة الصدارة، وسيعتمد مدربه الإسباني بابلو ماشين على عناصر مميزة على الصعيدين المحلي والأجنبي يتقدمها هداف الفريق، المغربي كريم البركاوي.

في المقابل يخوض الطائي هذه المواجهة وهو في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ويأمل في أن تعينه هذه المباراة في الخروج من دوامة الخسائر المتلاحقة التي كان آخرها بثلاثية أمام الشباب.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الصربي زوران مانولوفيتش اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، مرتكزا على الثلاثي الأجنبي المتمثل في سيفاس ماليلي، ودينر جوميز ومارسيلو سانتوس، بحثا عن تعويض غياب الثنائي أمير سعيود، وناوليدج للإصابة.