قرعة كأس الملك..الاثنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجرى الاثنين المقبل قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، وذلك بفندق برج رافال في الرياض. وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصرا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتبدأ البطولة انطلاقا من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما ستكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات. وستجرى مراسم القرعة في وعاءين، يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ16 والآخر يحتوي أرقاما من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولا مباراته بدور الـ16 على أرضه. وفي مباريات ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى لاختيار الملعب.

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