الأخضر يستعيد سالم والبريك والصحفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يستعيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاعبين مؤثرين في تشكيلة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، يستمر في افتقاد حارس مرماه المتألق محمد العويس بداعي الإصابة.

وأعلن رينارد أمس قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا في 11 نوفمبر وفيتنام في 16 منه ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختار رينارد 28 لاعبا بدلا من 25 كحال القائمة الماضية، تقدمهم العائدون للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة بينهم مدافع الاتحاد زياد الصحفي الذي ابتعد كثيرا عن الظهور في المباريات الرسمية مع الأخضر أو مع فريقه لطول فترة غيابه عن الملاعب، بعد أن لحقت به إصابة خضع بعدها إلى فترة طويلة من التأهيل والاستعداد.

كما يعود للقائمة لاعبا الهلال محمد البريك وسالم الدوسري بعد أن غابا عن المباراتين الماضيتين أمام اليابان والصين للإصابة، إضافة إلى عودة لاعب وسط الأهلي علي الأسمري.

ولفت التألق الكبير لطرف أيسر فريق الشباب متعب الحربي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أنظار رينارد، حيث ضمه للقائمة للمرة الأولى.

وللفراغ الكبير الذي سيتركه غياب العويس، فقد اختار رينارد، حارس مرمى النصر والمنتخب الأولمبي نواف العقيدي لينضم إلى الحراس الثلاثة الآخرين، وهم فواز القرني وزيد البواردي ومحمد اليامي لسد هذا الغياب.

ولم تشهد القائمة دعوة مدافعي الأهلي والفيصلي محمد خبراني وحسين قاسم كما كان عليه الحال في القائمة الماضية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات، في المجموعة التي تضم منتخبات أستراليا واليابان وعمان وفيتنام والصين.

قائمة الـ28 لاعبا:







حراسة المرمى: فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي.



الدفاع: متعب الحربي (جديد) وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد وزياد الصحفي (عاد) وسلطان الغنام ومحمد البريك (عاد) وياسر الشهراني وناصر الدوسري (غياب محمد خبراني وحسين قاسم).



الوسط: سالم الدوسري (عاد) وعلي الحسن وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي وعبدالرحمن غريب (عاد) وأيمن يحيى وعلي الأسمري (عاد)،وعبدالرحمن العبود وفهد المولد.



الهجوم: فراس البريكان وصالح الشهري.



مواجهات الأخضر المقبلة





الخميس 11 نوفمبر: أستراليا والسعودية



الثلاثاء 16 نوفمبر: فيتنام والسعودية



الخميس 27 يناير 2022: السعودية وعمان



الثلاثاء 1 فبراير: اليابان والسعودية



الخميس 24 مارس: الصين والسعودية



الثلاثاء 29 مارس: السعودية وأستراليا



ترتيب مجموعة الأخضر (الثانية)