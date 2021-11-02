الشباب يسيطر على جوائز أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أصل 4 جوائز أعلن عنها الفريق الفني برابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس، طار فريق الشباب بثلاث منها، حيث اختير مديره الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا أفضل مدرب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال أكتوبر. كما نال حارس مرمى الشباب، الدولي فواز القرني جائزة أفضل حارس مرمى، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد للاعب الشاب متعب الحربي، لتصادف هذه الجائزة اختياره للمرة الأولى لقائمة المنتخب الأول استعدادا لمواجهة أستراليا وفيتنام بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022. وحصل لاعب وسط الأهلي، الدولي عبدالرحمن غريب على جائزة أفضل لاعب.

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