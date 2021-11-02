شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه رغم تضارب التصريحات حول رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وأحقيته فى المشاركة بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، إلا إنه لن يتم السماح له بالمشاركة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أوضح المصدر إن الزمالك لن يجازف بمشاركة شيكابالا أمام الأهلى إلا فى حالة تلقى القلعة البيضاء خطابًا رسميًا يفيد برفع العقوبة، وذلك منعًا لحدوث أزمة جديدة قد تؤدى لتعرض الزمالك لعقوبات جديدة.

تابع المصدر تصريحاته، إن شيكابالا من العناصر المؤثرة بالفريق ووجوده فى لقاء القمة هام للغاية، لكن الزمالك مؤجج بالنجوم واللاعبين القادرون على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وكان محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب أكد أن قرارات لجنة التسوية والتحكيم مُلزمة وبالتالي يحق لمحمود عبد المنعم شيكابالا المشاركة في القمة أمام الأهلي، بعد صدور قرار بإلغاء عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه لمدة 8 مباريات.

وتابع محمود حسين في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن النائب حازم إمام طالب بحسم موقف شيكابالا خلال الجلسة أمس، كما طالب بحسم موقف لجنة التسوية والتحكيم وهل قراراتها ملزمة امام لا.