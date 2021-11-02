شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى دبى 12 نوفمبر للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى دبى يوم 12 نوفمبر الجارى ، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم ، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 21 من نفس الشهر ، والتى تقام عقب انتخابات الجمعية العمومية مباشرة، حيث تقام العمومية يوم 13 نوفمبر .

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المنافسات سواء على مستوى الفردى أو الجماعى ، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من : على مستوى اللاعبات تشارك فريال اشرف ، و منة شعبان ، و سهيلة ابو اسماعيل ، و احلام يوسف ، و ياسمين الهوارى ، و اية هشام ، و نورسين على ، و فى الاولاد يشارك على الصاوى ، و يوسف عماد ، وكريم ابو عيطة ، و احمد حازم ، و محمد رمضان ، و عبد الله ممدوح ، و طه طارق ، وحازم سعيد .

كان الكاراتيه قد حقق ميداليتان خلال المشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية التى اقيمت بطوكيو ، حيث توجت فريال اشرف بذهبية المنافسات كأول لاعبة فى التاريخ تتوج بذهبية الكاراتيه ، و برونزية جيانا فاروق .