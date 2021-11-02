اخبار الرياضه

الكاراتيه يطير إلى دبى 12 نوفمبر للمشاركة فى بطولة العالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى دبى 12 نوفمبر للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى دبى يوم 12 نوفمبر الجارى ، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم ، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 21  من نفس الشهر ،  والتى تقام عقب  انتخابات الجمعية العمومية مباشرة، حيث تقام العمومية يوم 13 نوفمبر .            

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب  الوطنى قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المنافسات سواء على مستوى الفردى أو الجماعى ، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من : على مستوى اللاعبات  تشارك  فريال اشرف ، و منة شعبان ، و سهيلة ابو اسماعيل ، و احلام يوسف ، و ياسمين الهوارى  ، و اية هشام ، و نورسين على ، و فى الاولاد يشارك على الصاوى ، و يوسف عماد ،  وكريم ابو عيطة ، و احمد حازم ، و محمد رمضان ، و عبد الله ممدوح ، و طه طارق  ، وحازم سعيد . 

كان الكاراتيه قد حقق ميداليتان خلال المشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية التى اقيمت بطوكيو ، حيث توجت فريال اشرف بذهبية المنافسات كأول لاعبة فى التاريخ تتوج بذهبية الكاراتيه ، و برونزية جيانا فاروق .

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا