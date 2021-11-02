شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يسجل بطريقة عالمية بشباك المرج فى ودية الاستعداد للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب فريق الأهلى من إحراز هدف عالمى خلال المشاراكة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب مختار التتش بين الفريق الأحمر وفريق المرج ضمن الاستعدادات لمباراة القمة في الدورى المصرى الممتاز .

وحقق بدلاء الأهلي الفوز على المرج بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض مباراة القمة 123 ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

سجل هدفى الأهلي في مرمى المرج كلا من محمود كهربا وحسام حسن، حيث حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على الاطمئنان على اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي كأساسيين.

وجاء تشكيل الأهلي في ودية المرج كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر ابراهيم وربيعة ومحمد هاني وكريم فؤاد

الوسط: عمار حمدي وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا

الهجوم: محمد شريف

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا، بدءا من يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمباراة القمة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.