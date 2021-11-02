شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يخوض مباراته الـ 155 مع الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مشوار طويل خاضه محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطني يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك امالا كبيرة علي الثنائي محمود علاء ومحمود الونش في دفاع الزمالك، في مباراة القمة المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدورى.

محمود علاء مدافع الزمالك انضم للأبيض في مطلع موسم 2017 / 2018 من وادي دجلة، خاض مع الزمالك 154 مباراة وستكون مباراة القمة هي الـ 155 في مشواره مع الزمالك، احرز خلالها محمود علاء 43 هدفا وهو معدل تهديفي مرتفع بالنظر الي مركزه كمدافع.

في نفس السياق كارتيرون تحدث مع معاونيه حول ارتفاع مستوي محمود علاء وعودته لمستواه الطبيعي، بالإضافة لثبات مستوي الونش في المباريات الأخيرة، وهو ما يجعله يعقد عليهما امالا كبيرة ويثق في قدرتهما علي إيقاف خطورة مهاجمي الأهلي.

وأشاد كارتيرون بالمستوي الذي يقدمه الثنائي في المباريات الأخيرة، مؤكدا انه يطمئن لوجود الثنائي معا خاصة ان مباراة القمة لها حسابات مختلفة وتحتاج للاعبين اكثر خبرة بالإضافة للمستوي المتميز.

في سياق مختلف قرر كارتيرون الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

ويدخل كارتيرون المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وفقًا لعادته في المباريات الأخيرة لضمان تركيز اللاعبين والدخول في أجواء المباراة مبكرًا، خاصة ان مباراة القمة المقبلة تعتبر اول اختبار حقيقي في الموسم بالنسبة لفريق الزمالك.