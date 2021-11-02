شكرا لقرائتكم خبر عن حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، من أجل إضافة جو من التركيز الشديد على معسكر الفريق الأحمر حتى موعد مواجهة القمة.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا بدءا من غد الأربعاء لمدة 48 ساعة حتى موعد لقاء القمة، في ظل رغبته في اجهيز لاعبيه بشكل خاص لمباراة القمة باعتبارها بطولة خاصة، ولأن الفوز فيها سيكون دفاع كبير لفريقه في استكمال مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب في الموسم الماضي.

وطالب موسيماني لاعبيه بعدم الحديث في أي وسائل إعلامية حتى الانتهاء من مباراة القمة وك1لك عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتسبب ذلك في تشتيت تركيز اللاعبين قبل القمة 123.

ويعكف موسيماني على دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123 والتي سيعتمد عليها في موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.