شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش اجتماع للجهاز الفني ظهر اليوم بمقر مشروع الهدف، من أجل مناقشة الاستعداد لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للمنتخب اجتماعاته بشكل دائم بمقر مشروع الهدف خلال الفترة المقبلة ، وتم تخصيص مكاتب داخل المقر لجهاز المنتخب.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.