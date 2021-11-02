شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على حالة سيسيه.. واللاعب يواصل التأهيل بالجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كما خاض سيسيه مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له الجهاز الطبي للفريق.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على الإطمئنان على حالة اللاعب من طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، خاصة وإن سيسيه مازال مستمر فى خوض التدريبات التأهيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.