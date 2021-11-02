شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الأولمبية تستضيف كأس العالم للرماية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، عن تنظيم مصر لكأس العالم لضغط الهواء 27 فبراير المقبل بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهدت المدينة الأولمبية مؤخرا بطولة العالم للأطباق المروحية كأول بطولة تلعب على ميادين الرماية .

ونجح حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية فى الاستمرار فى منصبه لمدة 4 سنوات قادمة للدورة الثالثة بعد الفوز بـ 15 صوت مقابل 4 أصوات لمحمد عزمى منافسه .

ونجح فى العضوية كلا من ، السيد مخيمر و عبد الرازق محمد و أحمد تامر و عماد عليش و خالد البهتيمي وخالد إبراهيم العقاد و إسلام على .

وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الرماية بحضور 19 من أصل 19عضوا لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة .

وشهدت رياضة الرماية مؤخرا ، حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.