شكرا لقرائتكم خبر عن تألق شيكابالا وأوباما وحفنى والجزيرى فى تقسيمة قوية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت تقسيمة اللاعبين تألقا كبيرا للرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، يوسف أوباما، أيمن حفني، وسيف الدين الجزيري.

وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري لتعرضه لشد عضلي خلال خوض التدريب الأخير قبل مباراة الجولة الثانية، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة.

وخضع لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف المدير الفني، وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على اللعب بشكل سريع ثم التحرك بدون كرة، حيث قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال الفقرة في أكثر من مناسبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.