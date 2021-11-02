شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تصعد لنهائى بطولة سلوفينيا الدولية للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة للناشئات، فى التأهل إلى الدور النهائي من بطولة لاسكو سلوفينيا والتى تختتم غدا الأربعاء.

وجاء تأهل هنا جودة بعد تغلبها على منافستها لاعبة الهند بنتيجة 3/2 بالأدوار السابقة لنهائي تصفيات البطولة.

وكانت هـنـا جـودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، قد حصدت الميدالية الفضية ببطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة بمنافسات الماشرات تحت 15 سنة.

وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الميدالية الفضية لبطولة بولندا الدولية للناشئين تحت 15 سنة، المشوار طويل جدا لحلمي، الحمد لله باخد خطوات كل يوم وبتعلم من الخسارة قبل المكسب، أنا بشكر مدربيني على تعبهم معايا الفتره اللي فاتت".