بمشاركة شوبير..الأهلي يفوز على المرج وديًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

فاز فريق الأهلي على المرج بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الأهلي محمود كهربا وحسام حسن، واطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على جاهزية جميع اللاعبين في ودية المرج قبل الدخول غدًا في معسكر مغلق.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.