نجم الزمالك السابق لمصراوي: الأبيض يخوض لقاء القمة بدون ضغوط مقارنة بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، أن فريق القلعة البيضاء، يخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بدون ضغوط مقارنة بنادي القلعة الحمراء.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يخوض مبارياته بارياحية داخل الملعب بدون ضغوط مقارنة بالأهلي فضلا عن ثبات تشكيل الفريق الأبيض".

وأضاف: "أتوقع فوز الزمالك بهدف دون رد في مباراة القمة، أشعر أن الزمالك أفضل وأتمنى أن يفوز الفريق الأبيض ليتصدر المشهد، وأتمنى أيضا أن تكون مباراة قوية".

واختتم نجم الزمالك السابق: "أخطر لاعبي الزمالك بن شرقي وزيزو أما الأهلي ديانج وأيمن أشرف".