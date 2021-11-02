شادي محمد لمصراوي: روح الأهلي تحسم القمة.. وزيزو أخطر لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

يرى شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، أن فريق القلعة الحمراء هو الأقرب لحسم مباراة القمة أمام نادي الزمالك، مشيراً إلى أن أحمد سيد "زيزو" أخطر لاعبي الفريق الأبيض.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يمتلك روح لنهاية المباريات وهذه الروح تعطي له الأفضلية في الفوز في أغلب المباريات".

وأضاف: "الزمالك يتمتع بأداء جماعي، ويجيد استخلاص الكرة بسرعة من الخصم وأيضا يتميز بثبات التشكيل، الفريقين يحتاجوا للتركيز بشكل أكبر في الحالة الهجومية، ولكني أتوقع فوز الأهلي بهدف دون رد".

وعن أخطر لاعب في الأهلي، قال قائد الأهلي السابق: "أخطر لاعبي الأهلي هو أفشة، يجيد عمل الربط بين خطوط الفريق، يلعب بجماعية، تحركاته جيدة داخل الملعب، ويعتبر حلقة وصل، يقدر يوصل أي لاعب للمرمى في ثانية، ويجيد التسديد من خارج المنطقة وأرى أنه تطور بشكل كبير".

وبسؤاله عن اخطر لاعبي الزمالك، أتم شادي محمد: "زيزو أخطر لاعبي الزمالك، لديه ثقه كبيرة في نفسه ويتحرك بشكل جيد بدون كرة، ولديه القدرة أن يجعل رتم الزمالك سريع ولا يفقد الكرة بسهولة، لكن لابد أن يتخلى عن احتفاظه الزائد بالكرة".