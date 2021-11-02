نتيجة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري..العميد يحسم ديربي العاصمة

نتيجة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري 2021/2022 «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021، والتي استضافها ملعب 5 جويلية 1962 ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية.

حسم مولودية الجزائر ديربي العاصمة الجزائرية بعدما تغلب على ضيفه شباب بلوزداد حامل اللقب بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الجزائري.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري، فيما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وسجل حمزة زايدي وإبراهيم مرسلي هدفي مولودية الجزائر في الدقيقتين 13 و31 على التوالي، بينما سجل خير الدين مرزوقي الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وتعادل شباب بلوزداد مع النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة (1-1)، ويدين بهذه النقطة للاعب «خير الدين مرزوقي»، الذي عدل الكفة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

على الجهة المقابلة، أخفق مولودية الجزائر عن زيارة الشباك أمام مستضيفه نجم مقرة في أول مباراة له هذا الموسم بالمسابقة المحلية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

وانطلقت صافرة بداية ديربي العاصمة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على قناة الجزائرية 4، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11679 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.