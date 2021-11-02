نتيجة مباراة العين والظفرة في الدوري الاماراتي ادنوك «البنفسجي يتمسك بالصدارة»

نتيجة مباراة العين والظفرة في الدوري الاماراتي ادنوك

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة العين والظفرة في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

تمسك نادي العين بصدارة الترتيب بعد فوزه بشق الأنفس على الظفرة اليوم بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد، بالجولة التاسعة في الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لصالح العين، النجم المغربي سفيان رحيمي عند الدقيقة (68)، من زمن الشوط الثاني، ليعوض غياب هداف الفريق لابا كودجو بسبب الإيقاف، ويرفع رصيده إلى 3 اهداف مع البنفسجي في البطولة المحلية حتى الآن.

وبدأ فريق العين المباراة بالضغط على دفاعات الظفرة منذ البداية لخطف هدفٍ مبكر، وكان المدافع الإيفواري المتقدم كوامي أوتون قريبًا من التسجيل في الدقيقة السابعة حين وصلته الكرة في مواجهة المرمى داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت بشكل غريب بجوار القائم الأيمن.

وحاول العين مجددًا عن طريق كايو كانيدو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (25)، ولكن حارس الظفرة عبدالله سلطان أنقذ مرماه ببراعة.

وسجل الظفرة حضوره الأول عند الدقيقة (36)، حين حاول بنيامين مغالطة خالد عيسى بتسديدة من مسافة بعيدة، لكن الكرة مرت عالية فوق المرمى.

وتراجع فريق الظفرة إلى مناطقه الدفاعية بشكل مبالغ في الشوط الثاني، وأجبر فريق العين على مواصلة التسديد من بعيد، وكان لاعب الوسط نادر يحيى قريب من افتتاح التسجيل للبنفسجي في الدقيقة (55)، لولا تألق عبدالله السلطان الذي أبعد تصويبته الصاروخية باقتدار.

وارتدى سفيان رحيمي ثوب الإجادة في الدقيقة (68)، ونجح في خطف هدف التقدم الأول لفريق العين، بعدما قابل عرضية ياسين مرياح من الجهة اليمنى برأسية في الشباك.

واصل سفيان رحيمي تألقه وتحصل على ضربة جزاء لصالح العين في الدقيقة (79)، حينما تلاعب بمدافعي الظفرة داخل المنطقة، ولكن كريستيان جوانكا لم يفلح في تحويلها داخل الشباك حيث وجد تعملق الحارس عبدالله السلطان.