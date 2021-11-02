مشاهدة مباراة الرفاع والاهلي بث مباشر يلا شوت الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرفاع والاهلي في الجولة الخامسة ببطولة الدوري البحريني “دوري ناصر بن حمد”، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

يستقبل الرفاع نظيره الاهلي في مباراة هامة وقوية ببطولة الدوري البحريني على استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، وعينه على اقتناص الثلاث نقاط من أجل انتزاع صدارة جدول الترتيب من المنامة بعد تعثره بالتعادل امام النجمة في وقت لاحق اليوم على نفس الملعب.

ويحتل الرفاع المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر المنامة، جمعهم من فوزين وتعادلين، وسجل لاعبوه هدفين، ولم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن.

على الجانب الآخر يُعاني الاهلي من سلسلة نتائج سلبية حيث تعادل الفريق في 3 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري البحريني، ويقبع في المركز التاسع (قبل الأخير) بجدول الترتيب.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرفاع والاهلي في تمام الساعة 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “إسماعيل حبيب”.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع والاهلي في الدوري على القناة البحرينية الأولى، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق “علي سعيد”.