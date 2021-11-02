مشاهدة مباراة عجمان والجزيرة بث مباشر يلا شوت الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة عجمان والجزيرة في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي “دوري أدنوك للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً امام غريمه عجمان على ستاد راشد بن سعيد، وعينه على تحقيق الفوز السادس في الدوري الاماراتي من أجل اقتناص صدارة جدول الترتيب.

ويحتل العنكبوت المركز الثاني بجدول ترتيب دوري ادونك للمحترفين برصيد 16 نقطة، حصدهم نادي الجزيرة من خمس انتصارات، وتعادل وحيد، بينما تعرض لهزيمتين.

على الجانب الآخر يدخل عجمان المباراة بمعنويات منخفضة بعد ان تعرض لهزيمتين متتاليتين في الدوري الاماراتي، سيسعي الى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد اذا ما أراد الفريق الدخول في المنافسة على اللقب.

ويتواجد عجمان في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين، وتعرض الفريق لثلاث هزائم.

وتاريخياً يتفوق نادي الجزيرة على نظيره عجمان حيث حقق فخر أبو ظبي في 12 مناسبة، في المقابل لم يحقق عجمان الفوز إلا في مباراة واحدة فقط، وخيم التعادل بينهما في 5 مناسبات.

تنطلق صافرة بداية مباراة عجمان والجزيرة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة عجمان والجزيرة على قناة دبي الرياضية، بالأضافة الى قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

عجمان 1-0 الجزيرة

دوري ادنوك للمحترفين (الجولة 9)

ستاد راشد بن سعيد

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