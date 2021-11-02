جدول مباريات بيراميدز المصري في شهر نوفمبر 2021..قمة امام الاتحاد ورحلة إلى الأدغال الافريقية

لاعبي نادي بيراميدز - صور Twitter

تعرف مع الخليج 365، على جدول مباريات نادي بيراميدز المصري في شهر نوفمبر 2021، والذي يجري فيها فريق المدرب إيهاب جلال، 4 مباريات، منها رحلة إلى الأدغال الافريقية، و 3 مباريات في الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور جولتين، برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر النادي الأهلي، والثاني نادي الزمالك بفارق الأهداف فقط.

ويستهل رجال إيهاب جلال شهر نوفمبر بمواجهة الاتحاد السكندري رابع جدول ترتيب الدوري المصري، وتقام المباراة يوم 4 نوفمبر 2021، وتجرى على ملعب ستاد الدفاع الجوي برسم الجولة الرابعة.

بعد ذلك يواجه بيراميدز نادي المصري البورسعيدي تحت قيادة التونسي معين الشعباني يوم 19 نوفمبر 2021، ضمن مباريات الجولة 5 من الدوري المصري، وتقام المباراة على ملعب برج العرب.

بعدها بثلاث أيام، يستقبل زملاء عبدالله السعيد نادي الشرقية للدخان يوم 22 نوفمبر 2021، وتقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي، وتندرج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحط نادي بيراميدز الرحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يواجهون نادي مانيما أنيون يوم 27 نوفمبر 2021، وتقام المباراة على ملعب الشهداء، وتندرج ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 مكرر من كأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية).

جدول مباريات بيراميدز المصري في شهر نوفمبر 2021