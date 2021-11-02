الدوري القطري | تشافي يعترف بصعوبة لقاء السد والدحيل

تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد، أن المواجهة التي ستجمع فريقه بالدحيل غدًا الأربعاء،ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر، ستكون صعبة وقوية للغاية.

وقال تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، إن السد والدحيل هما طرفًا أفضل المباريات في قطر في الوقت الحالي، خاصة مع تصدر فريقه لجدول الترتيب وملاحقة الدحيل له.

وأوضح أن الدحيل تعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين مثل البلجيكي توبي ألديرفيلد ونام تاي هي بالإضافة إلى امتلاك الفريق للاعبين مثل أولونجا وإدميلسون.

وأضاف أن تحقيق الفوز على الدحيل يستلزم العمل بجد من جانب لفريق، مشيرًا إلى ضرورة وجود اللاعبين في أفضل صورة فنية ممكنة.

وتابع تشافي أن الفوز على الدحيل لن يحسم بطولة الدوري لصالح السد، لكنه سيكون فوزًا هامًا في طريق السد للاحتفاظ بلقب البطولة.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني.