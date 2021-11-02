الدوري الاماراتي | الحزن يخيم على نادي النصر بعد وفاة معتصم حموري

شعار ولوجو نادي النصر الإماراتي

نعى نادي النصر الإماراتي، لاعبه السوداني السابق معتصم حموري، والذي توفي أمس الآثنين عن عمر 66 عامًا.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تغريدة نعى فيها اللاعب، مقدمًا المواساة لأسرته.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن حموري سبق له وأن لعب في النصر لمدة موسمين بين عامي 1979و1981، كما خاض تجربة أخرى في الملاعب الإماراتية مع فريق الوصل بين عامي 1981 و1983.

يذكر أن النصر سيحل ضيفًا على الوصل، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

فيديو نجم نادي النصر الإماراتي الراحل معتصم حموري