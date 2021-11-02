- 1/2
- 2/2
نعى نادي النصر الإماراتي، لاعبه السوداني السابق معتصم حموري، والذي توفي أمس الآثنين عن عمر 66 عامًا.
ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تغريدة نعى فيها اللاعب، مقدمًا المواساة لأسرته.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن حموري سبق له وأن لعب في النصر لمدة موسمين بين عامي 1979و1981، كما خاض تجربة أخرى في الملاعب الإماراتية مع فريق الوصل بين عامي 1981 و1983.
يذكر أن النصر سيحل ضيفًا على الوصل، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي.
ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.
فيديو نجم نادي النصر الإماراتي الراحل معتصم حموري
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الاماراتي | الحزن يخيم على نادي النصر بعد وفاة معتصم حموري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.