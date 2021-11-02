الدوري القطري | مدرب الدحيل يحذر لاعبيه من السد

لويس كاسترو مدرب نادي الدحيل القطري

طالب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الدحيل، لاعبيه بالتركيز في المباراة التي تجمع الفريق بالسد غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وقال كاسترو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في الظفر بالنقاط الثلاث رغم علمه بصعوبة المواجهة مع السد، كما أكد أن الدوري لن ينتهي مع نهاية تلك المباراة.

وأضاف أن مواجهة السد هامة لكنها ليست مصيرية وأنه حتى في حالة خسارة فريقه فإن أماله في الفوز باللقب لن تنتهي.

وأشاد كاسترو بالسد مؤكدًا انه يمتلك هجومًا قويًا، لكنه شدد على قوة هجوم فريقه أيضًا، مؤكدًا حاجة فريقه إلى القيام بالكثير من التعديلات على المستوى الدفاعي.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف السد متصدر الترتيب.