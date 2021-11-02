جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال للمتصدر ضمك

يخوض الهلال حامل اللقب اختباراً صعباً عندما يستقبل ضمك متصدر الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض الخميس، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة التي تفتتح الأربعاء مع مباراتين.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات، وله مباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء والنصر، فيما يبلغ رصيد ضمك المتصدر 21 نقطة من 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

ويتطلع الهلال للعودة إلى سكة الإنتصارات بعد تعادله أمام الأهلي 1-1 في المرحلة السابقة، وإلحاق الخسارة بمنافسه للاقتراب أكثر من الصدارة.

ورغم افتقاد الهلال لنجميه الكوري الجنوبي جانغ هيون وياسر الشهراني بداعي الإصابة والبرازيلي ماثيوس بيريرا بسبب تراكم البطاقات، إلا أنه استعاد نجمه المالي موسى ماريجا الذي سيشكل قوة إضافية.

عبّر مدرب الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم عن عدم رضاه من أداء لاعبيه عقب التعادل مع الاهلي، قائلاً “السماح للخصم باللعب بأريحية كبيرة أغضبني كثيراً وهذا الأمر يجب أن نعالجه، علينا أن نتحكم أكثر بمجريات المباريات وتصحيح الأخطاء وعدم منح المنافس فرصة لكسب الكرة الثانية”.

في المقابل، واصل ضمك “الحصان الأسود” للدوري هذا الموسم مفاجآته بتربعه على الصدارة في المرحلتين الاخيرتين، حيث يأمل أن يتابع حضوره القوي ونتائجه المميزة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية يحافظ من خلالها على سجله الخالي من الهزائم في المراحل التسع الأخيرة.

-“بات للفريق هوية”-

وفي وقت يفتقد ضمك لنجم وسطه البرازيلي فيلبي أوغوستو بداعي الإيقاف لمباراة، أكد مدربه الكرواتي كرشمير ريزيتش على أهميه المرحلة القادمة قائلاً “يجب علينا التركيز خلال المباريات المقبلة بدءاً من مباراة الهلال، بات للفريق هوية قوية ويجب أن يستمر ذلك لكي يحترمه الجميع”.

وأضاف “من الطبيعي الغيابات في كرة القدم وسنتعامل مع الوضع. نثق في اللاعبين الموجودين من أجل تعويض هذه الغيابات”.

وتابع “نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونركز أكثر على المباريات المقبلة. وفي فترة التوقف (النافذة الدولية) سأعمل على تحليل أداء فريقي في المباريات السابقة والتركيز أكثر حتى نحسن نقاط الضعف ونظهر بصورة أفضل”.

من ناحيته، يأمل الاتحاد ثاني الترتيب متأخراً بفارق نقطة عن ضمك، أن يتعثر الاخير لاستعادة الصدارة وذلك عندما يستقبل الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الخميس أيضاً، في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين رغم التباين بينهما في الأهداف والطموحات.

فاز الاتحاد في 6 مباريات وتعادل في إثنتين وخسر مثلهما، فيما تراجع الفتح للمركز الثامن مع 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي.

ورغم فوز الاتحاد في مباراته الماضية على الحزم 1-صفر، إلاّ أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في الجولات الثلاث الأخيرة التي لم يحصد خلالها سوى أربع نقاط، لذا يسعى إلى تجاوز عقبة الفتح وإضافة ثلاث نقاط جديدة، خصوصاً انه يدخل اللقاء على أرضه وبين جماهيره بصفوف مكتملة.

في المقابل، تتأرجح نتائج الفتح من مباراة لأخرى، حيث لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادلين والخسارة في مثلهما.

-الشباب لمتابعة زخم الفوز-

ويتطلع الشباب إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية عندما يستضيف النصر الجمعة، في مباراة ترجح خلالها كفة الفريق المضيف الذي استعاد تألقه في الفترة الأخيرة.

وحصد الشباب الثالث 18 نقطة من 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، علماً انه يفتقد لجهود لاعبيه البرازيلي سيبا والسنغالي ألفريد ندياي.

وتمكن الشباب من تجاوز عثرة البداية ونجح في الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة، حيث يسعى إلى مواصلة نجاحاته واستغلال الوضع الفني والمعنوي للاعبيه للخروج بالنقاط الثلاث والتقدم في الترتيب.

قال مدرب الشباب، البرازيلي بريكليس شاموسكا “بذلنا جهوداً كبيرة لتحقيق الانتصارات المتتالية، ويحتاج اللاعبون للوقت كي يعتادوا على العمل الذي أقوم به كمدرب”.

وأضاف “ليست هناك مباراة سهلة في الدوري، والفرق السعودية قوية وهذا ما يجعل من الصعب حسم المباريات، واستعدادنا للنصر مثل أي مباراة أخرى”.

ويحتل النصر المركز السابع مع 13 نقطة، علماً أنه خاض 8 مباريات حقق خلالها الفوز 4 مرات مقابل تعادل و3 هزائم.

وتراجع مستوى النصر بعد الخروج الآسيوي، ليخسر محلياً أمام الاتفاق صفر-1، ويتعادل أمام الفيحاء 1-1، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين أمام الطائي والهلال.

ويعاني النصر من غيابات كثيرة حيث يفتقد للارجنتنيني بيتي مارتينيس والمدافع عبدالله مادو للإصابة، فيما إلتحق الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والبرازيلي إنسيلمو دي مورايس، والمدافع عبدالإله العمري بتدريبات الفريق حيث غاب هذا الثلاثي عن المباراة السابقة أمام الفيحاء لعدم الجاهزية الفنية.

واكتفى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني مارتينيس بتمارين بدنية، ومن المنتظر أن يعود الأوّل إلى التمارين الجماعية في اليومين القادمين، في حين يحتاج الثاني لبعض الوقت ليصل إلى أفضل مستوى بدني له خصوصاً بعد رحلة العلاج التي استغرقت قرابة سبعة أشهر عقب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الجانبي للركبة في مارس الماضي.

كما ينتظر النصر عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي وبقية المصابين لإستكمال تحضيراته لمباراته المقبلة التي تشكل منعطفاً مهماً له في سعيه لاستعادة توازنه وتجاوز أزمة خروجه الآسيوي.

وفي بقية مباريات الخميس يلعب الفيصلي مع أبها، والاتفاق مع التعاون، بينما تفتتح مباريات المرحلة الأربعاء فيلعب الأهلي مع الباطن، والرائد مع الطائي. وتختتم الجمعة بمواجهة الفيحاء مع الحزم.