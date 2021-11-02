الدوري القطري | إصابة طويلة للاعب الريان مصطفى عصام

لاعب نادي الريان القطري ومنتخب قطر

أعلن نادي الريان القطري عن غياب لاعبه الشاب مصطفى عصام لمدة شهرين عن الفريق بسبب الإصابة.

وذكر الريان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن عصام تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي سيبقيه بعيدًا عن مباريات الفريق لمدة شهرين.

وكان الريان قد خسر 1 / 2 أمام العربي في المرحلة الثامنة من دوري نجوم قطر، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز السادس.

ويستعد الريان لمواجهة الغرافة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.